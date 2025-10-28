Airbnb vola in Italia Gli affitti brevi travolgono il mercato immobiliare

Triplicato. In sette anni il fatturato di Airbnb in Italia è passato da 2,6 miliardi a 8,8 miliardi, e si avvia a superare i 9 miliardi nel 2025. Un aumento di oltre tre volte che racconta molto più di un successo economico: parla di un Paese che cambia, di città che si svuotano dei residenti e di una nuova categoria del ceto medio, gli host, che vivono di rendita. Mentre nella Legge di Bilancio il governo discute l’aumento dell’aliquota sugli affitti brevi dal 21% al 26%, il fenomeno Airbnb, che supera oggi la capacità ricettiva degli hotel, solleva diversi interrogativi: giustizia fiscale, equità, diritto alla casa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Airbnb vola in Italia. Gli affitti brevi travolgono il mercato immobiliare

