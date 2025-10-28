aiello e levante duettano nel nuovo singolo sentimentale

Sentimentale è il titolo del nuovo singolo di Aiello che lo vede collaborare per la prima volta con la cantautrice Levante. Un pop che parla chiaro, senza difese, senza filtri questo è Sentimentale, il nuovo singolo inedito di Aiello che lo vede collaborare per la prima volta con la cantautrice Levante. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica da venerdì, 31 ottobre, su etichetta Epic RecordsSony Music Italy. Sentimentale è il primo capitolo del nuovo percorso artistico di Aiello, percorso che vedrà l’uscita nel 2026 di un nuovo album di inediti pieno di sfumature mature, inedite e personali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

