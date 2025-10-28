Ai Forum della Famiglia nel corso di Tutto Sposi il tema sulla violenza di genere

OFI, l’Osservatorio Familiare Italiano, sotto la presidenza onorario dell’avvocato Angelo Pisani, ha indetto un incontro sul tema “La violenza in famiglia non ha genere”.. Napoli, 27 ottobre 2025 – Cala il sipario sulla trentaseiesima edizione di Tutto Sposi, ma l’evento, che ha ospitato gli incontri dei Forum della Famiglia, indetti dall’associazione OFI – Osservatorio Familiare Italiano -, ha accesso i riflettori sul tema dei diritti di uomini e donne con un dibattito dal titolo “ La violenza in famiglia non ha genere”. La tematica, discussa alla presenza dell’avvocato Angelo Pisani, autore dell’iniziativa “ SoS 1523. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

