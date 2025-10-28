Ai al posto dei dipendenti | Amazon dà il via al maxi piano di licenziamenti con 14mila tagli
Il management di Amazon, nella lettera inviata ai dipendenti, li ha chiamati « cambiamenti organizzativi che avranno un impatto su alcuni dei nostri collaboratori». La lettera rappresenta la conferma da parte del colosso dell’e-commerce del radicale taglio di posti di lavoro legato al sempre maggiore impiego di robot e intelligenza artificiale nei processi aziendali. Ampiamente anticipato nei giorni scorsi, il piano di licenziamenti di Amazon in questa prima fase dovrebbe riguardare 14mila persone su scala globale, per poi arrivare a un totale di 600mila entro il 2033, secondo le indiscrezioni trapelate sulla stampa americana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
