Agronomi cercasi | Coldiretti Caserta punta sui laureati in Scienze Agrarie e Forestali della Vanvitelli

Tempo di lettura: 3 minuti Agronomi cercasi. Il mondo agricolo ha bisogno di laureati, ma non ce ne sono abbastanza. È il messaggio che Coldiretti Caserta ha rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, invitandoli a guardare con fiducia alle opportunità professionali offerte dal settore. Il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, di recente, ha incontrato i laureati e i docenti del corso per illustrare le prospettive legate al sistema AKIS ( Agricultural Knowledge and Innovation System ) e alla rete degli Innovation Advisor, figure sempre più richieste per accompagnare le aziende nella transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

