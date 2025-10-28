Agrigento posteggia l' auto e dopo una notte la ritrova con le ruote tagliate | avvertimento per un palermitano?

Palermotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lascia l'auto, una Ford Fiesta, posteggiata nei pressi della villetta Sandro Pertini di San Leone, frazione balneare di Agrigento, e al momento di riprenderla la ritrova con due pneumatici tagliati. A subire il danneggiamento, che ha tutte le caratteristiche dell'avvertimento, un palermitano di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

agrigento posteggia auto dopoAgrigento, auto in fiamme in via Gioeni: secondo incendio in due settimane - Notte di paura in via Gioeni, nel pieno centro di Agrigento, dove le fiamme hanno distrutto una Ford Focus parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario, un operaio trentottenne del luogo. Come scrive scrivolibero.it

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Posteggia Auto Dopo