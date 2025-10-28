Agrigento maglia nera per tasse e cassa integrazione la Cgil | Provincia viva ma fragile

Agrigento è il capoluogo italiano con la pressione fiscale più elevata e l’unico dove aumentano le ore di cassa integrazione. È quanto emerge dai dati diffusi in questi giorni sull’andamento economico del terzo trimestre 2025 che delineano per la provincia un quadro fatto di luci e ombre.Secondo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

