Agricoltura sostenibile e comunità | nasce il Distretto Terre Apuane

MASSSA CARRARA – La Toscana amplia il proprio patrimonio di distretti biologici con la nascita del nuovo Distretto Terre Apuane, riconosciuto ufficialmente il 24 ottobre 2025. La nuova realtà unisce amministrazioni comunali, imprese agricole e comunità locali in un percorso condiviso di promozione dell’agricoltura biologica e di tutela del paesaggio rurale. Con questo riconoscimento salgono a undici i distretti biologici toscani, confermando il ruolo della regione tra le prime in Italia a dotarsi di un sistema organico per la valorizzazione del biologico, secondo quanto previsto dalla legge regionale 512019. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

