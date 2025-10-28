Agricoltura rispettosa dell' ambiente a Macfrut 2026 saranno protagoniste le Biosolutions

Su oltre 200 aziende frutticole italiane intervistate, l’84% impiega soluzioni biosolutions a conferma di un’attenzione sempre più sostenuta sulle pratiche agricole innovative rispettose dell’ambiente. Il dato arriva da una recente indagine effettuata da Agri 2000 Net, società di servizi e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Agrimondo entra nella filiera Harmony! Un passo importante verso un’agricoltura sempre più sostenibile, trasparente e rispettosa dell’ambiente. Essere parte del programma Harmony significa contribuire a una filiera del grano tracciabile, attenta alla biodive - facebook.com Vai su Facebook

Macfrut, ANBI è al fianco degli agricoltori per la tutela dell'ambiente - Vincenzi (ANBI): "È uno strumento anticipatore di futuri obblighi, ma è soprattutto un’occasione di alleanza fra l’agricoltura organizzata ed i Consorzi" In un'epoca in cui la sostenibilità e ... Lo riporta affaritaliani.it

L'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, ok definitivo dal Senato - "La commissione Agricoltura del Senato ha approvato in via definitiva il ddl della Lega per l'istituzione della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio. Segnala ansa.it

Mattarella a Cesena: "Agricoltura cruciale per il tema della sostenibilità" - E' un'occasione di grande importanza per questa fiera nata qui 40 anni fa". Scrive ansa.it