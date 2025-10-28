Agricoltura l' Esa finanzia 5 milioni per il ripristino delle strade extraurbane
Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato pubblicato dall’Esa (Ente di sviluppo agricolo) l’elenco dei progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Agricoltura, l'Esa finanzia 5 milioni per il ripristino delle strade extraurbane Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato pubblicato dall’E - facebook.com Vai su Facebook
Vecchioni (BF Spa): "Il binomio agricoltura-finanza un'opportunità di crescita per l'intero settore" - X Vai su X
Agricoltura, l’Esa finanzia cinque milioni per il ripristino delle strade extraurbane. Sammartino: “Governo regionale attento al settore” - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro ... Secondo ilsicilia.it
Agricoltura, in arrivo 5 milioni dall’Esa per il ripristino delle strade extraurbane - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. Si legge su grandangoloagrigento.it