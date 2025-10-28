Agricoltura l' Esa finanzia 5 milioni per il ripristino delle strade extraurbane

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato pubblicato dall’Esa (Ente di sviluppo agricolo) l’elenco dei progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

agricoltura esa finanzia 5Agricoltura, l’Esa finanzia cinque milioni per il ripristino delle strade extraurbane. Sammartino: “Governo regionale attento al settore” - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro ... Secondo ilsicilia.it

agricoltura esa finanzia 5Agricoltura, in arrivo 5 milioni dall’Esa per il ripristino delle strade extraurbane - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. Si legge su grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Esa Finanzia 5