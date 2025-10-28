Agli Uffizi aperture serali del Corridoio Vasariano
Agli Uffizi vanno avanti le aperture serali straordinarie del Corridoio Vasariano: si tengono tutti i venerdì, dalle 19 alle 23 fino al 26 dicembre 2025 compreso. L’ingresso avviene con apposito biglietto “Corridoio Vasariano–Aperture straordinarie”; la prenotazione è obbligatoria.Le visite, per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
