Agguato a colpi di fucile a Gallipoli ferito un uomo | sospettati due fratelli
GALLIPOLI - Ci sono due sospettati per l’agguato a colpi di fucile avvenuto ieri sera in via Carlo Massa a Gallipoli. Si tratta di due fratelli del posto, di 48 e 40 anni, trattenuti fino a tarda ora nel commissariato locale e sottoposti allo stub, l’esame per rilevare tracce di polvere da sparo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
