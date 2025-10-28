Aggressione in via Medaglie d’oro Confessa il presunto responsabile E’ un noto ristoratore di 4 locali

Si è costituito spontaneamente il presunto autore della feroce aggressione ai danni di un 35enne nordafricano avvenuta tra le 5,30 e le 5,40 di domenica all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Pagli. A presentarsi in procura è stato un italiano cinquantenne, nativo di Napoli, residente nel pistoiese, gestore molto conosciuto di quattro attività di ristorazione in città. L’uomo, affiancato dall’avvocato di fiducia, è stato interrogato dagli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Luca Tescaroli: durante il faccia a faccia, il cinquantenne ha confessato le proprie responsabilità in relazione alla feroce aggressione di domenica mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

