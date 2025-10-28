Aggressione in Ghiaia Vignali | A Parma la sicurezza è ormai un miraggio
"L’ennesima aggressione in pieno centro, ai danni di un barista in Ghiaia, è il segno evidente di una città che ha perso il controllo del proprio territorio. Parma non è più la città sicura che conoscevamo: oggi la sicurezza è un miraggio e il controllo del territorio una chimera". Così. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il video mostra l'aggressione con un bastone di un colono israeliano contro un'anziana palestinese impegnata nella raccolta delle olive - facebook.com Vai su Facebook
Inquietante episodio in Ghiaia: barista aggredito a cinghiate da due senzatetto - Le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (martedì 28 ottobre): ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri. Secondo gazzettadiparma.it
Il degrado in centro accende il consiglio comunale: scintille Vignali-Alinovi. Commemorato Mirco Sassi - Il consiglio comunale si scalda sull’interrogazione di Vignali sullo stato di degrado e crisi del commercio in centro, in particolare tensione tra vignali e il presidente Alinovi sui tempi dell’interv ... Da gazzettadiparma.it