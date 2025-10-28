Aggredito dal branco in via don Bosco 17enne ferito a bottigliate

Un 17enne di origini egiziane è stato ferito nel pomeriggio all'Arenaccia, Napoli centro; il giovane è stato ricoverato, non è in pericolo di vita. Indagini sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

