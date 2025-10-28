Aggredita sotto casa strattonata e gettata a terra | Non riconosco la mia città

I Carabinieri di Modena stanno indagando su un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18. Una donan di 63 anni, infatti, è stata aggredita da uno sconosciuto mentre si trovava di fronte alla porta di ingresso del proprio condominio, in strada San Faustino.Un uomo di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

