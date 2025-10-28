Aggredisce un carabiniere e una donna durante un controllo per la musica alta | arrestato

Calcinaia, 28 ottobre 2025 - I carabinieri della stazione di Calcinaia hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un cittadino straniero di 44 anni, per resistenza, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di una donna. L'intervento è scattato intorno alle 2 dello scorso 19 ottobre in un bar a Fornacette a seguito di una segnalazione giunta al 112 per musica ad alto volume. Giunti sul posto, i militari sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di aver subito il furto dei propri occhiali, indicando il 44enne come presunto autore. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha reagito alle accuse con estrema violenza, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce un carabiniere e una donna durante un controllo per la musica alta: arrestato

