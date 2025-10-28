Aggredisce e minaccia un professore La Cassazione lo assolve | Era una protesta
Un alunno aveva affrontato e aggredito verbalmente un professore: “Mi hai fatto sospendere, appena finisce la scuola vengo a trovarti”. La Cassazione ribalta la sentenza Un incredibile vicenda giudiziaria ha letteralmente sconvolto il mondo della scuola e dell’Istruzione. Mentre il ministro Valditara e il collegio dei presidi continuano a chiedere pene esemplari per tutti gli studenti che non rispettano l’autorità dei professori, arrivando spesso a minacce, insulti e (nel peggiore dei casi) anche alle aggressioni, arriva una clamorosa sentenza della Cassazione, che ha annullato una precedente condanna nei confronti di un alunno, che aveva minacciato un professore. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
