Aggiornamento con la palla a spicchi al Palafiera per gli insegnanti di educazione fisica

Forlitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto lunedì pomeriggio al Palafiera l'incontro di aggiornamento professionale dedicato agli insegnanti di scuola media e superiore dal titolo “Educare e sviluppare le capacità motorie giocando”, promosso dalla Pallacanestro 2.015 Forlì, con il patrocinio del Comune di Forlì Unità Sport e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Aggiornamento Palla Spicchi Palafiera