Aggiornamento con la palla a spicchi al Palafiera per gli insegnanti di educazione fisica
Si è tenuto lunedì pomeriggio al Palafiera l'incontro di aggiornamento professionale dedicato agli insegnanti di scuola media e superiore dal titolo “Educare e sviluppare le capacità motorie giocando”, promosso dalla Pallacanestro 2.015 Forlì, con il patrocinio del Comune di Forlì Unità Sport e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Ciao, volevo fare alcune domande (e osservazioni) sulle nuove regole introdotte nell'aggiornamento del 26/09. La prima riguarda il fallo di posizione per la squadra in ricezione. Riporto integralmente la regola 7.4. **Regola 7.4 -** Nel momento in cui la palla - facebook.com Vai su Facebook