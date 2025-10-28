Agganciato da macchinario agricolo morto 23enne nel Mantovano

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è morto oggi martedì 28 ottobre nel primo pomeriggio, mentre lavorava in un campo agricolo nel Mantovano. L’incidente è accaduto poco prima delle 15.30. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava lavorando nei campi di un’azienda agricola di Cavriana, quando sarebbe stato agganciato da un macchinario in movimento, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

