Affitti brevi Bari prima per aumenti in Italia Boom del 250% in 7 anni Su anche i ricavi | i numeri

Bari è la città dove si è registrata la crescita maggiore, rispetto agli altri capoluoghi metropolitani italiani, di locazioni in Airbnb. Con un incremento, confrontando i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Affitti brevi, Bari prima (per aumenti) in Italia. Boom del 250% in 7 anni. Su anche i ricavi: i numeri

Leggi anche questi approfondimenti

Gli affitti brevi sono uno dei temi più dibattuti in questi giorni anche per l'aumento della cedolare secca previsto in Manovra - facebook.com Vai su Facebook

Cedolare secca per gli affitti brevi: per chi aumenta al 26% e per chi resta al 21%? Ecco cosa dice la Manovra https://startupitalia.eu/economy/cedolare-secca-chi-paga-21-chi-26/… - X Vai su X

Affitti brevi, il nuovo «miracolo» all’italiana di AirBnB: fatturato da 2 a 9 miliardi in 7 anni. Ma a pagare il prezzo sarà chi non ha la casa - È nato un nuovo ceto sociale, gli «host» (soggetti ospitanti) di immobili offerti su AirBnB in Italia sono 350 mila e gestiscono in media 2,1 appartamenti per ciascuno ... Segnala msn.com

Aumento della cedolare sugli affitti brevi: “primo passo” o la norma in manovra è inutile? Cosa dicono dati ed esperti - La novità in Manovra ha riacceso il dibattito sulle modalità con le quali è possibile (e legittimo) arginare il fenomeno ... Da ilfattoquotidiano.it

Affitti brevi, i gestori avvertono: “Con l’aumento della cedolare secca rischio rincari e nero” - Marco Celani, presidente di Aigab: “Il 96% dei proprietari ha una sola casa. repubblica.it scrive