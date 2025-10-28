Fiorello nella puntata di oggi 28 ottobre con “La Pennicanza”, assieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, ha parlato subito dell’annunciata volontà da parte della Rai di porre rimedio agli orari ormai prolungati della prima serata, ad iniziare dalla durata di”Affari Tuoi”. “Pare che ‘Affari tuoi’ verrà accorciato per rispetto al pubblico. – ha detto Fiorello – Non si sa di quanto. Il motivo? De Martino vuole vedere il finale de ‘La Ruota della Fortuna’!”. Si passa quindi alle notizie di attualità: “Attacco dell’intelligenza artificiale alle donne, una vera violenza”, l’appello dello showman, che poi sdrammatizza: “Belen è furiosa: ‘Denuncio, in rete ci sono mie foto finte in cui appaio vestita!’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Affari tuoi verrà accorciato per rispetto al pubblico, non si sa di quanto. Il motivo? De Martino vuole vedere il finale de La Ruota della Fortuna”: parla Fiorello