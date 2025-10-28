Affari Tuoi Stefano De Martino lancia un appello | Cerchiamo nuovi pacchisti
Il conduttore alla ricerca di nuovi concorrenti. A.A.A. pacchisti cercasi. Potrebbe cominciare così l'annuncio che Stefano De Martino farebbe volentieri per il suo fortunato programma "Affari Tuoi", il game show di Rai 1 che ogni sera tiene milioni di spettatori incollati allo schermo. Il conduttore si trova infatti in una "crisi di concorrenti": mancano rappresentanti di diverse regioni italiane pronti a sfidare le insidie del Dottore e a tentare la sorte per vincere il montepremi fino a 300.000 euro o uno dei tanti premi intermedi in palio. Casting aperti: ecco chi può partecipare.
Sono aperti i casting per Affari Tuoi Quali sono le 10 Regioni per le quali è possibile candidarsi e come fare: https://fanpa.ge/H4KK5 - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Stefano De Martino, Affari Tuoi chiude prima? La decisione sorprende il pubblico - Affari Tuoi, Stefano De Martino e la Rai: nuove strategie per gestire gli orari del prime time e migliorare l’esperienza dei telespettatori. Si legge su notizie.it
Affari Tuoi, la partita (infinita) di Anas scatena le polemiche. Pubblico contro De Martino: “Che delusione” - Tra esitazioni e un finale “tirato”, la puntata di lunedì 27 ottobre di Affari Tuoi con De Martino e il concorrente Anas scatena le critiche sui social. libero.it scrive
Stefano De Martino, Affari Tuoi verso la chiusura anticipata. La nota ufficiale - Stefano De Martino, il nuovo volto dell’intrattenimento italiano: la magia di Affari Tuoi tra emozione e leggerezza, sì va verso la chiusura anticipata? 361magazine.com scrive