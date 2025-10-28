Affari Tuoi Stefano De Martino lancia un appello | Cerchiamo nuovi pacchisti

Il conduttore alla ricerca di nuovi concorrenti. A.A.A. pacchisti cercasi. Potrebbe cominciare così l'annuncio che Stefano De Martino farebbe volentieri per il suo fortunato programma "Affari Tuoi", il game show di Rai 1 che ogni sera tiene milioni di spettatori incollati allo schermo. Il conduttore si trova infatti in una "crisi di concorrenti": mancano rappresentanti di diverse regioni italiane pronti a sfidare le insidie del Dottore e a tentare la sorte per vincere il montepremi fino a 300.000 euro o uno dei tanti premi intermedi in palio. Casting aperti: ecco chi può partecipare.

