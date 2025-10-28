Affari Tuoi gioca Angelica? Qualcosa non torna | Ma questa
Nuova puntata di Affari Tuoi, nuovo dibattito. A giocare martedì 28 ottobre è Angelica del Molise. E proprio sulla nuova concorrente del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, i telespettatori esprimono i loro dubbi. "Ma anche questa non è arrivata tipo ieri?", scrive un utente di X. E ancora: "Già gioca?..c’è gente che ci fa le ragnatele". La ragazza viene da Campobasso. La sua prima puntata è stata infatti lo scorso 17 ottobre. Di professione fa l’ispettore della Guardia di Finanza. Angelica è accompagnata dalla mamma Roberta di professione ispettore di polizia. A casa Angelica la chiamano la capitana perché ha un carattere un po' forte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Affari Tuoi, De Martino 'stritolato' da Belen e Montalbano: "Quante chiacchiere inutili". E Angelica spreca una fortuna - La concorrente molisana cambia due volte pacco e vive un finale beffa, sul web ancora proteste per il finale tirato per le lunghe: cosa è successo nella puntata del 28 ottobre. Secondo libero.it