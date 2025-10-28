La star Mercedes Moné, da quando ha lasciato la WWE, lavora anche per promozioni indipendenti al di fuori della AEW. Ma i suoi ingaggi esterni prevedono condizioni specifiche che i promoters devono accettare. Secondo un recente rapporto, i dettagli di questi accordi sono stati resi noti e ci sono regole importanti associate. Deve vincere sempre. Fightful Select fa sapere che quando un promotore indipendente vuole Moné per il proprio evento, deve soddisfare i suoi standard. Secondo quanto riportato, le richieste per le sue apparizioni avrebbero raggiunto i 25.000 dollari, anche se il presidente della AEW, Tony Khan, ha recentemente dichiarato che Moné in realtà non guadagna molto dalla maggior parte di questi ingaggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Svelata una clausola di Mercedes Moné riguardo le date nelle indies