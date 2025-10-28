AEW | Svelata una clausola di Mercedes Moné riguardo le date nelle indies
La star Mercedes Moné, da quando ha lasciato la WWE, lavora anche per promozioni indipendenti al di fuori della AEW. Ma i suoi ingaggi esterni prevedono condizioni specifiche che i promoters devono accettare. Secondo un recente rapporto, i dettagli di questi accordi sono stati resi noti e ci sono regole importanti associate. Deve vincere sempre. Fightful Select fa sapere che quando un promotore indipendente vuole Moné per il proprio evento, deve soddisfare i suoi standard. Secondo quanto riportato, le richieste per le sue apparizioni avrebbero raggiunto i 25.000 dollari, anche se il presidente della AEW, Tony Khan, ha recentemente dichiarato che Moné in realtà non guadagna molto dalla maggior parte di questi ingaggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net