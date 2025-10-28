Aeroporto di Fiumicino FuoriPista e Adr a confronto

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – “Il 21 ottobre 2025 si è svolto, presso la sede di Adr un incontro tra il Comitato FuoriPISTA e Aeroporti di Roma per discutere e confrontarsi sul progetto di quarta pista, di recente avanzato da Enac ed Adr, insieme ad una contestuale richiesta al Comune di Fiumicino di revisione della perimetrazione della Riserva. Il Comitato ha fatto presente di essere favorevole allo sviluppo dell’aeroporto purché questo avvenga secondo principi di ecosostenibilità, in particolare quello dello “zero consumo” di suolo. Il Comitato ha evidenziato come le previsioni di traffico su Fiumicino, espresse in movimentianno, si siano rivelate errate, sia quelle contenute nel contratto di programma attualmente in vigore, risalenti al 2012, sia quelle, più recenti del 2017, contenute nel Master Plan 2030?, ne dà notizia il FuoriPista tramite un comunicato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it