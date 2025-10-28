Aeroporto dello Stretto tagli programmati al volo serale per Roma ma il collegamento non è a rischio

Non è, al momento, una variazione prevista per l'intera stagione autunnale, ma è inevitabile che il parziale taglio di uno dei voli giornalieri tra Reggio Calabria e Fiumicino decisa da Ita Airways abbia messo in allarme l'utenza dell'aeroporto dello Stretto. Per lo scalo reggino esiste già. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it