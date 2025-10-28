Aereo turistico precipita in Kenya e prende fuoco poco dopo il decollo | morte tutte le 11 persone a bordo

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo della Mombasa Air Safari è precipitato in Kenya, poco dopo essere partito dall'aeroporto di Diani. Tutte le 11 persone che erano a bordo sono morte: 8 passeggeri ungheresi, 2 tedeschi e il pilota. Quest'ultimo non ha avvertito la torre di controllo quando è partito. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente, si valuta quella del maltempo. Le immagini del disastro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

aereo turistico precipita kenyaKenya, precipita aereo turistico: le immagini dei resti carbonizzati - Un piccolo aereo turistico è precipitato nella regione costiera di Kwale, in Kenya, mentre era diretto verso la Riserva Nazionale del Masai Mara, una delle ... Segnala lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Aereo Turistico Precipita Kenya