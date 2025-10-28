Aereo investito da uno stormo di uccelli paura durante il decollo | le immagini choc
Paura a bordo del volo SV340 della Saudia Airlines partito da Algeri e diretto a Jeddah; l'aereo è stato infatti investito da uno stormo di uccelli subito dopo il decollo, riportando alcuni danni. Sono stati momenti di grande paura per i passeggeri che si trovavano a bordo: alcuni dei quali, sono addirittura riusciti a riprendere l'accaduto con i propri telefoni. Per fortuna, malgrado lo spavento, non ci sono state gravi conseguenze. Il fatto, stando a quanto riportato dai quotidiani esteri, si è verificato lo scorso sabato 25 ottobre. Il Boeing 777 era appena decollato dall'aeroporto di Algeri-Houari Boumediene, diretto a Jeddah, città portuale sul Mar Rosso in Arabia Saudita, quando è avvenuto l'incidente che in aviazione viene chiamato birdstrike. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
