Adriatica tre anni di cantieri Il Semianello è un’odissea terminato solo il 20% dei lavori

Verso fine novembre saranno tre anni che si è aperto il primo cantiere per l’allargamento e l’ammodernamento della statale Adriatica nel tratto che lambisce la città e che i ravennati conoscono come semianello; a quel primo cantiere, fra il cavalcavia della Faentina e lo svincolo di via Savini, nel marzo scorso se ne sono aggiunti altri due all’altezza dei ponti sul fiume Ronco e del fiume Montone e su strade adiacenti: un dato appare evidente e cioè che i tempi previsti all’avvio sono ampiamente superati. Hanno inciso l’inondazione del maggio del 2023 che impose uno stop di diversi mesi e le fasi di maltempo (e anche di supercalore) successive, ma soprattutto a fronte dell’estrema complessità delle opere è ragionevole considerare fortemente compressi i tempi di esecuzione indicati all’avvio dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adriatica, tre anni di cantieri. Il Semianello è un’odissea, terminato solo il 20% dei lavori

Leggi anche questi approfondimenti

50 anni di Isopak Adriatica Una storia imprenditoriale che si apre e collega ad altre storie e alla realtà del nostro territorio, attraverso l'impegno, la dedizione e la visione originaria di Augusto 'Cicco' Baronciani, e ora Alessandra e Giulia verso il futuro. U - facebook.com Vai su Facebook

Adriatica, tre anni di cantieri. Il Semianello è un’odissea, terminato solo il 20% dei lavori - Verso fine novembre saranno tre anni che si è aperto il primo cantiere per l’allargamento e l’ammodernamento della statale Adriatica nel tratto che lambisce la città e che i ravennati conoscono come s ... Come scrive msn.com

Pedemontana, 3 anni di cantieri. Giù tre ponti a Cesano Maderno: "Si registreranno grandi difficoltà" - "Ci saranno di sicuro difficoltà da affrontare, ma parto con una certezza: ho fatto tutto quanto era nelle mie possibilità per tutelare la città e, più in generale, il territorio brianzolo in ... Lo riporta ilgiorno.it

Governo Meloni, 3 anni di cantieri: dal PNRR al Ponte, ecco i risultati su energia e ambiente - L'esecutivo celebra il traguardo rivendicando il primato in Europa per obiettivi PNRR raggiunti e 140 miliardi incassati. Come scrive energiaoltre.it