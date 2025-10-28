Adottare un cane | nasce uno sportello di orientamento dell' Università
Accogliere un cane nella propria vita è una decisione importante, che influenza per molti anni la vita di chiunque decida di fare questa scelta e della sua famiglia. Nasce da questa consapevolezza lo sportello di orientamento alla scelta consapevole di un cane dell’Università di Parma: un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
