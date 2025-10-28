‘Adolescenti in ascolto’ | istituzioni famiglie e terzo settore fanno rete per una dialogo aperto genitori-figli

Tempo di lettura: < 1 minuto Ascoltare i ragazzi in una fase cruciale di crescita, l’adolescenza, per comprenderli e supportarli al meglio. E’ il tema dell’evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tito d’Errico e che ha visto la partecipazione degli assessori Milena Tanzillo, Milena Petrella e Francesca La Montagna, di Vittoria Lettieri in rappresentanza del percorso di sostegno alla genitorialitá progettato dalla Regione Campania e di esperti del settore quali Rosaria D’Anna, Concetta Terracciano e Carlo Di Noto, Direttore dell’Associazione M.E.T.E.R. ETS, giunto dalla Sicilia nella proprio per l’importanza della manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

