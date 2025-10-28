Adobe lancia Firefly 5 con editing di immagini multilivello e l’assistente conversazionale in Photoshop
Il nuovo modello generativo di Adobe migliora risoluzione e realismo, mentre si affacciano nuovi strumenti per l’audio, il video e i chatbot in Photoshop ed Express. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
Apple lancia iPad Pro e MacBook Pro 14 con chip M5 e prestazioni AI migliorate - X Vai su X
? Sapevi che il 14 ottobre è uscito un nuovo aggiornamento di sicurezza per Magento e Adobe Commerce? Adobe ha annunciato il rilascio del bollettino APSB25-94, che corregge vulnerabilità critiche con punteggi CVSS fino a 8.8. Queste falle potrebbero - facebook.com Vai su Facebook
Firefly Video: Adobe lancia la sfida nel campo della generazione video - Dopo l’annuncio di settembre, Adobe ha rapidamente introdotto ufficialmente il Firefly Video Model, una nuova tecnologia di intelligenza artificiale (AI) in grado di creare video a partire da ... Riporta ilsole24ore.com
Firefly Bulk Create di Adobe per modificare le immagini in massa - Firefly Bulk Create di Adobe permette di modificare sfondi e dimensioni di migliaia di immagini contemporaneamente in un solo istante. Lo riporta punto-informatico.it
Adobe rende disponibile per tutti l'IA generativa di Firefly - Adobe ha annunciato la disponibilità generale di Firefly, la sua piattaforma creativa di IA generativa. Da ansa.it