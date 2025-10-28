Adobe lancia Firefly 5 con editing di immagini multilivello e l’assistente conversazionale in Photoshop

Dday.it | 28 ott 2025

Il nuovo modello generativo di Adobe migliora risoluzione e realismo, mentre si affacciano nuovi strumenti per l’audio, il video e i chatbot in Photoshop ed Express. 🔗 Leggi su Dday.it

adobe lancia firefly 5 con editing di immagini multilivello e l8217assistente conversazionale in photoshop

Adobe lancia Firefly 5 con editing di immagini multilivello e l'assistente conversazionale in Photoshop

