La maglia della Vigor Folignano, la società per la quale avrebbe dovuto giocare se quella maledetta malattia non avesse preso il sopravvento. E poi il pallone, l’amore della sua vita, autografato da alcuni calciatori dell’ Ascoli. E la sciarpa bianconera degli Ultras 1898. C’erano tutte le sue passioni, sul feretro di Luca Bernabei, il 21enne ex giocatore del Monticelli che un tumore, rarissimo, ha strappato via all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici decisamente troppo presto. A quell’età, quando la vita comincia, la sua è già finita. Il ragazzo è morto sabato scorso, dopo un lungo anno di battaglia contro un nemico che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Adesso gioca in Paradiso". L’addio a Luca Bernabei