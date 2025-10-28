Addio palafitte dei turisti maleducati l’Isola dell’amore risplende

Goro (Ferrara), 28 ottobre 2025 – Sabato 25, c’è il sole anche sull’ isola dell’Amore. Sacchetti, rastrelli e pinze. Un esercito di volontari sulla spiaggia, all’ombra del faro. Alla regia Plastic Free Emilia e Veneto, con la partecipazione di Fiumare. Una bella giornata per l’isola che è tornata a splendere, l’ambiente resprira. Quasi un battesimo del fuoco, nei giorni scorsi il comune di Goro è entrato a pieno titolo nel mondo di Plastic Free. Proprio a Goro, nella spiaggia del faro, ogni anno i volontari si riversano per pulire l’arenile dell’ondata di rifiuti che vengono riversati dal mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

