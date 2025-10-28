Addio Esame di Stato torna la Maturità | la riforma è legge E mette anche al bando le scene mute furbette

Addio alla asettica e burocratica definizione di “esame di Stato”: la prova al termine delle superiori torna a chiamarsi “esame di maturità”. La Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione del decreto che ripristina il vecchio e simbolico nome con 138 voti favorevoli, 91 contrari e 9 astenuti. Oltre al ritorno a una dizione che dava in senso profondo della prova, la riforma stabilisce che gli studenti debbano sostenere tutte le prove compresa quella orale per superare l’esame; le materie del colloquio saranno quattro e saranno decise dal ministero a gennaio; le commissioni d’esame saranno costituite da due membri esterni e due interni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio Esame di Stato, torna la Maturità: la riforma è legge. E mette anche al bando le scene mute furbette

Leggi anche questi approfondimenti

Björn Andrésen Addio a Björn Andrésen — un addio con il nodo alla gola, perché la bellezza che lo consacrò come icona d’un film senza tempo lo condannò, in un certo senso, a un’altra vita. Ho visto Morte a Venezia da studentessa, ricordo: esame di storia d - facebook.com Vai su Facebook

Torna l'esame di maturità, addio all'esame di Stato: via libera definitivo alla Camera. Sarà obbligatorio sostenere tutte le prove - E per superarlo sarà obbligatorio sostenere tutte le prove, compresa quella orale: non si potrà più quindi fare scena muta, come avvenuto ad esempi ... Da msn.com

Maturità, via libera definitivo alla riforma: addio alla “scena muta” all’orale e spazio al merito - La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell’esame di Stato, che torna ufficialmente a chiamarsi Maturità. Si legge su thesocialpost.it

Dal 2026 torna l'esame di maturità. Quali sono le novità - E per superarlo sarà obbligatorio sostenere tutte le prove, compresa quella orale: non si potrà più quindi fare scena muta, come avvenuto ad ... Da msn.com