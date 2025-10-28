Addio alla carta d' identità cartacea il sindaco invita i cittadini a provvedere con la sostituzione con quella elettronica
A seguito della circolare n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell’Interno, il Comune di Coriano ricorda ai cittadini che le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo non saranno più valide oltre il 3 agosto 2026, anche se riportano una scadenza successiva. La disposizione deriva dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
