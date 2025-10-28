Addio al ragazzo più bello del mondo che ispirò Luchino Visconti ma Bjorn Andresen odiava Tadzio

Per tutti resterà il bellissimo Tadzio di Morte a Venezia e, ironia della sorte, proprio il ruolo che gli dette fama mondiale era odiato da Björn Andrésen. L'attore e musicista svedese noto per il suo ruolo giovanile nel celebre film di Luchino Visconti del 1971, è morto all'età di 70 anni sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Approfondisci con queste news

Addio a Björn Andrésen, il Ragazzo più Bello del Mondo, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti, ridefinendo il cinema e l'immaginario pop ispirando i manga. - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Baricco. L’addio al Novecento dei ragazzi nelle piazze - X Vai su X

Morte a Venezia, addio a Björn Andrésen “Il ragazzo più bello del mondo” - Björn Andrésen, l’eterno Tadzio di Morte a Venezia, si è spento a 70 anni. Scrive lavocedivenezia.it

ADDIO A BJORN ANDRESEN, “IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO” - L’attore e musicista svedese è universalmente noto per il suo ruolo giovanile di successo in Morte a Venezia, capolavoro di Luchino Vi ... Riporta opinione.it

Addio a Bjorn Andresen, il "ragazzo più bello del mondo", da Morte a Venezia a Midsommar - E' morto a soli 70 anni Björn Andrésen, lanciato da Morte a Venezia di Luchino Visconti, che ne ha segnato in negativo la vita e la carriera. Segnala comingsoon.it