Addio al ragazzo più bello del mondo che ispirò Luchino Visconti ma Bjorn Andresen odiava Tadzio

Per tutti resterà il bellissimo Tadzio di Morte a Venezia e, ironia della sorte, proprio il ruolo che gli dette fama mondiale era odiato da Björn Andrésen. L'attore e musicista svedese noto per il suo ruolo giovanile nel celebre film di Luchino Visconti del 1971, è morto all'età di 70 anni sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it