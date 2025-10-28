Addio al ragazzo più bello del mondo che ispirò Luchino Visconti ma Bjorn Andresen odiava Tadzio
Per tutti resterà il bellissimo Tadzio di Morte a Venezia e, ironia della sorte, proprio il ruolo che gli dette fama mondiale era odiato da Björn Andrésen. L'attore e musicista svedese noto per il suo ruolo giovanile nel celebre film di Luchino Visconti del 1971, è morto all'età di 70 anni sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Addio a Bjorn Andresen, fu Tadzio in Morte a Venezia. Muore a 70 anni, ispirò il volto di Lady Oscar. Visconti definì l'attore "il ragazzo più bello del mondo" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/10/27/addio-a-bjorn-andresen-fu-tadzio-in-morte-a- Vai su Facebook
Alessandro Baricco. L’addio al Novecento dei ragazzi nelle piazze - X Vai su X
ADDIO A BJORN ANDRESEN, “IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO” - L’attore e musicista svedese è universalmente noto per il suo ruolo giovanile di successo in Morte a Venezia, capolavoro di Luchino Vi ... Riporta opinione.it
Morte a Venezia, addio a Björn Andrésen “Il ragazzo più bello del mondo” - Björn Andrésen, l’eterno Tadzio di Morte a Venezia, si è spento a 70 anni. Si legge su lavocedivenezia.it
Björn Andrésen, addio all'eterno “ragazzo più bello del mondo” che Luchino Visconti rese leggenda troppo presto (rovinandogli la vita) - Se n'è andato a 70 anni Björn Andrésen, il volto simbolo di Morte a Venezia di Luchino Visconti: dopo quel film passò il resto della vita a riconciliarsi con la propria immagine ... Segnala vogue.it