Addio al grande fotografo Mimmo Jodice immortalò l' anima metafisica di Napoli
Mimmo Jodice è morto a 91 anni nella sua Napoli: è stato uno dei più grandi fotografi di sempre. Classico e metafisico, il tempo e la memoria sono stati al centro di una ricerca appassionata durata oltre 60 anni di celebrata carriera internazionale. Il suo bianco e nero lascia una luce eterna sul mondo e sulla sua amata città, mai folkloristica ma sostanza arcaica, in perenne dialogo con l'antico.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
