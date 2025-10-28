Addio al calciatore Carlo Ricchetti morto a 55 anni

Carlo Ricchetti, ex calciatore e allenatore del Foggia, è morto all'età di 55 anni a causa di una lunga malattia.

