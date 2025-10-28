La giunta di Monza ha approvato il piano attuativo per la riqualificazione dell’area compresa tra via Bramante da Urbino e via Matteo Maria Boiardo. Un tassello importante nel processo di rigenerazione urbana della città, che interesserà un ambito oggi occupato da capannoni dismessi e attività produttive non più operative. L’intervento, che copre una superficie di circa 8.900 metri quadrati, prevede la demolizione delle strutture esistenti e la bonifica del suolo - in parte già avviata - per far posto a nuovi edifici a destinazione prevalentemente residenziale, spazi pubblici e aree verdi. Ma il vero elemento di rilievo è l’attenzione alla sostenibilità e all’ inclusione sociale: il 30% della nuova offerta abitativa sarà infatti destinato all’ edilizia convenzionata, con canoni calmierati per favorire l’accesso alla casa di chi non può permettersi un alloggio sul libero mercato ma non rientra nei requisiti dell’edilizia popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio ai capannoni dismessi. Rinasce l’area di via Bramante. In arrivo case e spazi verdi