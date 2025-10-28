Addio ad Antonio Tramontana il cordoglio della Cna
Lutto nella Cna di Massa Carrara per la scomparsa di Antonio Tramontana, pilastro dell’edilizia locale. Aveva 79 anni. Tramontana era uno storico associato di Cna: si era iscritto il 18 agosto 1981, anno in cui aprì l’azienda ‘Tramontana Antonio e Gatti Stefano’ assieme al socio Stefano Gatti. Con lui se ne va non solo un imprenditore esperto e appassionato, ma una figura di riferimento per il mondo dell’edilizia apuana. Un uomo che partendo da una piccola realtà artigiana, ha saputo costruire con impegno, determinazione e competenza un’impresa che arrivò a contare dodici dipendenti e che fu un attivo punto di riferimento del settore dell’edilizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
