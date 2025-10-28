Addio ad Adriano Grassi paladino del sindacato e iscritto all’Anpi

Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Pontelangorino i funerali di Adriano Grassi, spentosi repentinamente all’età di 72 anni nel reparto di terapia intensiva a Cona, dov’era ricoverato da pochi giorni. Viveva a Pontelangorino con la moglie Stefania e si è sempre impegnato per aiutare gli altri con un passato da sindacalista nella Cgil, come vicepresidente dell’Anpi, antesignano delle raccolte di pesci rimasti intrappolati nei canali in asciutta, recuperati e liberati successivamente dove c’erano corsi pieni d’acqua pieni. Sempre pronto a spendersi per chi aveva bisogno. Tanto impegno per le vicende legate alla Resistenza, amava portare il fazzoletto tricolore al collo ad ogni manifestazione che ricordasse ciò che i partigiani fecero per difendere e liberare l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

