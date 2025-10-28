Addio ad Adriano Grassi paladino del sindacato e iscritto all’Anpi
Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Pontelangorino i funerali di Adriano Grassi, spentosi repentinamente all’età di 72 anni nel reparto di terapia intensiva a Cona, dov’era ricoverato da pochi giorni. Viveva a Pontelangorino con la moglie Stefania e si è sempre impegnato per aiutare gli altri con un passato da sindacalista nella Cgil, come vicepresidente dell’Anpi, antesignano delle raccolte di pesci rimasti intrappolati nei canali in asciutta, recuperati e liberati successivamente dove c’erano corsi pieni d’acqua pieni. Sempre pronto a spendersi per chi aveva bisogno. Tanto impegno per le vicende legate alla Resistenza, amava portare il fazzoletto tricolore al collo ad ogni manifestazione che ricordasse ciò che i partigiani fecero per difendere e liberare l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Addio Adriano Loss, funerali nella chiesa di Transacqua mercoledì 29 ottobre alle 14.30 https://www.lavocedelnordest.eu/addio-adriano-loss-funerali-nella-chiesa-di-transacqua-mercoledi-29-ottobre-alle-14-30/ - facebook.com Vai su Facebook
Addio ad Adriano Barbarisi: ex presidente dell’Ordine dei Commercialist https://cronachesalerno.it/addio-ad-adriano-barbarisi-ex-presidente-dellordine-dei-commercialist/… https://cronachesalerno.it/addio-ad-adriano-barbarisi-ex-presidente-dellordine-dei-co - X Vai su X
Addio ad Adriano Grassi, paladino del sindacato e iscritto all’Anpi - Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Pontelangorino i funerali di Adriano Grassi, spentosi repentinamente all’età di 72 anni nel reparto di terapia intensiva a Cona, dov’era ricoverato da pochi ... Riporta ilrestodelcarlino.it