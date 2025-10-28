La star britannica del piccolo schermo era conosciuta principalmente per aver recitato nello show con protagonista uno dei leader dei Monty Python. La famiglia dell'attrice Prunella Scales ha annunciato la scomparsa della star televisiva e cinematografica, all'età di 93 anni. Scales si è spenta serenamente nella sua abitazione di Londra. A dare l'annuncio della sua morte sono stati i figli dell'attrice, Samuel e Joseph, attraverso un comunicato rilasciato agli organi di stampa poche ore fa. Prunella Scales ha guardato Fawlty Towers fino al giorno prima della morte All'attrice era stata diagnosticata una demenza vascolare nel 2014, ma secondo i figli, Scales aveva guardato la sua storica serie tv Fawlty Towers, fino al giorno prima della morte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio a Prunella Scales, co-star di John Cleese in Fawlty Towers: l’attrice è morta a 93 anni