Addio a Mimmo Jodicemaestro fotografia

22.13 E' morto a 91 anni, nella sua Napoli, Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi di sempre. Il tempo e la memoria sono stati al centro di una ricerca appassionata durata oltre 60 anni di celebrata carriera internazionale. Ha documentato la sua città e ha indagato il Mediterraneo e gli spazi urbani. La sua arte è stata esposta nei musei di tutto il mondo. Giovedì la camera ardente al Maschio Angioino, luogo simbolico e caro all'artista. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

