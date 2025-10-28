Addio a Mimmo Jodice il fotografo che svelò l’anima nascosta di Napoli

Se ne va Mimmo Jodice, uno dei più grandi protagonisti della fotografia italiana, scomparso a 91 anni nella sua amata Napoli, città alla quale rimase legato per tutta la vita. Nella sua lunga carriera, Jodice seppe trasformare la macchina fotografica in uno strumento di indagine, un mezzo per raccontare il reale senza mai accontentarsi di riprodurlo. Fu un fotografo militante prima, e un viaggiatore incantato poi, capace di coniugare l’impegno civile con la ricerca poetica. Napoli fu la sua musa, il suo laboratorio, la sua materia viva. Nelle sue fotografie si intrecciano la povertà e il dolore, la bellezza e il mistero, la memoria e il sogno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Mimmo Jodice, il fotografo che svelò l’anima nascosta di Napoli

