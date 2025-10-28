Addio a Mimmo Jodice il fotografo che ha rivelato l’anima nascosta di Napoli
È morto a 91 anni Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani, l’artista che più di ogni altro ha saputo guardare Napoli dall’interno, rivelandone le ferite e la bellezza, i suoi volti nascosti e la sua memoria profonda. Con lui se ne va non solo un maestro dell’immagine, ma anche un poeta della visione, un uomo che ha trasformato la fotografia in un atto di pensiero e di amore verso la sua città. Napoli, il centro del mondo. Jodice non ha mai abbandonato Napoli. Vi è nato, vi ha insegnato, vi ha lavorato per tutta la vita, convinto che quella città fosse la sua linfa vitale. “ Se fossi nato a Milano o a Zurigo non avrei fatto il fotografo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
