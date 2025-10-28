Addio a Mimmo Jodice il fotografo aveva 91 anni

Era nato nel Rione Sanità il 29 marzo del 1934. Nella sua casa di Posillipo, a Napoli, custodiva la bellezza della sua arte e della sua carriera, durata oltre sessant'anni. E si è spento, a 91 anni, Mimmo Jodice, maestro della fotografia, che aveva svelato la bellezza di Napoli lontano dagli stereotipi. L'annuncio silenzioso scuote la comunità partenopea e il panorama dell'arte e della fotografia italiana. Morto Mimmo Jodice, addio al maestro della fotografia. La sua carriera di fotografo inizia negli anni Cinquanta. Al suo fianco l'ispirazione di maestri come Germaine Krull, Man Ray e Ugo Mulas.

