addio a mario canducci visionario e maestro del turismo moderno

Si è spento l’altro ieri all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore visionario e fondatore negli anni ’80 di Adrias, una delle prime agenzie italiane dedicate al marketing turistico e alla promozione degli hotel. Con lui se ne va una figura che ha segnato l’evoluzione della comunicazione turistica in Italia, contribuendo a professionalizzare un settore che, fino ad allora, viveva soprattutto di intuizioni e tradizione. Albergatore in prima persona, Canducci aveva vissuto in prima linea la realtà dell’accoglienza romagnola, imparando a conoscerne da vicino le dinamiche, i valori e le sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

