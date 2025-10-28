Addio a Mario Canducci Visionario e maestro del turismo moderno
Si è spento l’altro ieri all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore visionario e fondatore negli anni ’80 di Adrias, una delle prime agenzie italiane dedicate al marketing turistico e alla promozione degli hotel. Con lui se ne va una figura che ha segnato l’evoluzione della comunicazione turistica in Italia, contribuendo a professionalizzare un settore che, fino ad allora, viveva soprattutto di intuizioni e tradizione. Albergatore in prima persona, Canducci aveva vissuto in prima linea la realtà dell’accoglienza romagnola, imparando a conoscerne da vicino le dinamiche, i valori e le sfide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cronaca, Rimini. Addio a Mario Canducci, pioniere del marketing turistico romagnolo e fondatore di Adrias - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte https://lecconotizie.com/cronaca/calolziocorte-cronaca/addio-a-mario-lino-panzeri-storico-capogruppo-degli-alpini-di-calolziocorte/… via @lecco_notizie - X Vai su X
Rimini, addio a Mario Canducci, albergatore e pioniere della pubblicità turistica - Ieri, 26 ottobre, si è spento all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore e fondatore negli anni ’80 di Adrias, azienda di riferimento nel ... Riporta msn.com
Rimini dà l’addio a Mario Canducci, pioniere della pubblicità turistica in Italia - Ieri, 26 ottobre, si è spento all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore e fondatore negli anni ’80 di Adrias, azienda di riferimento nel marketing ... Come scrive chiamamicitta.it